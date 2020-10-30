Минэкономики ФРГ рассчитывает, что спад ВВП составит 5,5%

Минэкономики ФРГ рассчитывает, что ВВП страны в 2020 упадет не так сильно, как ожидалось - вместо прогнозируемого падения на 5,8% теперь эксперты министерства прогнозируют спад на 5,5%, сообщил глава ведомства Петер Альтмайер.

"Как ожидается, спад ВВП составит 5,5%", - сказал Альтмайер журналистам в Берлине в пятницу.

Он напомнил, что в начале сентября министерство прогнозировало спад в 5,8%, а в конце апреля - 6,3%. Теперь прогноз скорректирован, но в ноябре предстоит второй этап общественных ограничений в связи с пандемией коронавируса, поэтому и этот расклад может быть не окончательным.

"Только если нам удастся сгладить кривую новых заражений, процесс разрядки в экономике может продолжиться в длительной перспективе, так можно будет избежать тяжелых последствий для компаний и сотрудников", - заявил министр.

С понедельника, 2 ноября, до конца месяца в Германии будут закрыты рестораны и бары, музеи и концертные залы, салоны красоты и другие предприятия общественной жизни.