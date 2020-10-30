Французские правые силы призывают жестче контролировать иммиграцию

Лидеры французских правых партий после кровопролитного нападения тунисца на прихожан церкви в Ницце в пятницу призвали власти занять более жесткую позицию по поводу иммиграции.

"Нужно рассмотреть проблему иммиграции и контроля за этим процессом. У нас есть предложения по усилению мер в этой сфере", - сказал в эфире радиостанции РТЛ лидера партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб.

По его мнению, французское законодательство - слишком мягкое и не позволяет эффективно контролировать поток иммигрантов. Жакоб напомнил, что за последние три недели во Франции совершены уже три теракта, а еще в одном случае предполагаемого террориста удалось обезвредить до того, как он перешел к действиям. "Во всех четырех случаях действовали иностранцы", - констатировал он.

Ограничить иммиграцию призвал и депутат Национального собрания от департамента Приморские Альпы, в котором расположена Ницца, Эрик Сиотти.

"За прошлый год во Францию прибыли 500 тыс. иммигрантов. Мы не можем больше мириться с таким потоком", - сказал он в эфире РТЛ. Сиотти призвал приостановить допуск на французскую территорию мигрантов из стран, "которые представляют для нас угрозу".

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала БФМ-ТВ предупредила, что если Франция не возьмет под контроль "массированную, несистематизированную и анархичную иммиграцию, то мы не решим проблему, из-за которой французов убивают в их собственной стране".

По ее словам, власти Франции в прошлом отвергли даже предложение ее партии, предусматривавшее пожизненный запрет на въезд в страну иностранцев, признанных виновных в терроризме.

"В течение десятилетий мы, не предусмотрев фиксированных критериев, давали французское гражданство людям, не задумываясь о том, заслуживают ли они этого", - считает Ле Пен.

Обсуждение темы иммиграции активизировалось во французских политических кругах после того, как в четверг вооруженный ножом 21-летний тунисец убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Оказалось, что молодой человек - нелегальный иммигрант, прибывший в сентябре в Италию. Власти этой страны собирались его депортировать, однако так и не сделали этого. В итоге тунисец прибыл из Италии на юг Франции, где и совершил теракт.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся актом исламистского терроризма.