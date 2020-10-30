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Дальнее зарубежье 30.10.2020 22:15

В Чехии зарегистрировали около 13 тыс. зараженных за последние сутки

В Чехии выявили порядка 13 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 за последние сутки, и это почти на 1 тыс. случаев меньше, чем неделю назад, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Минздрава Чехии.

Таким образом, меры безопасности, действующие в стране, вероятно, дают желаемый эффект, и ситуация постепенно стабилизируется, отмечают СМИ.

В настоящее время в стране болеют порядка 178 тыс. человек, из которых 6,6 тыс. человек госпитализированы, а среди них более 1 тыс. в тяжелом состоянии. В пятницу парламент Чехии решит, следует ли продлить чрезвычайное положение еще на месяц.

До 3 ноября остаются в силе ограничения на передвижение людей за пределы дома за исключением выхода на работу, прогулки с собакой или выхода за покупками предметов первой необходимости.

Всего с начала пандемии в Чехии выявили более 310 тыс. зараженных, скончались более 2,8 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]