Страховщики Азербайджана в январе-сентябре увеличили премии на 11,3%, выплаты – на 52,6%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-сентябре 2020 года составили 581 млн 509,1 тыс. манатов, что на 11,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 401 млн 679,3 тыс. манатов (рост на 14,2%) или 69,1% всех премий по рынку.

При этом по страхованию жизни премии составили 197 млн 358,1 тыс. манатов (рост на 17,4%), по страхованию иному, чем жизнь – 204 млн 321,2 тыс. манатов (рост на 11,3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-сентябре составили 179 млн 829,8 тыс. манатов (рост на 5,3%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (163 млн 38,7 тыс. манатов), медицинскому страхованию (78 млн 638,8 тыс. манатов) и ОСАГО (70 млн 783,3 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 53,7% поступлений страховщиков.

За январь-сентябрь 2020 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 307 млн 761,7 тыс. манатов, что на 52,6% больше показателя 9 месяцев прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 257 млн 299,1 тыс. манатов (рост на 79,4%) или 83,6% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 184 млн 138,8 тыс. манатов (рост в 2,3 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 73 млн 160,3 тыс. манатов (рост на 16,4%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-сентябре 2020 года составили 50 млн 462,6 тыс. манатов (спад на 13,4%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (187 млн 224,4 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (47 млн 250,7 тыс. манатов) и ОСАГО (42 млн 221 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 88,6% всех возмещений по рынку.

На конец сентября 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имела 21 страховая компания.

А.Мамедов