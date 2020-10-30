Встреча главы МИД Азербайджана с посредниками по Карабаху проходит в Женеве

Встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху (представители РФ, Франции и США) проходит в Женеве, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«В Женеве в настоящее время проходит встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал источник.
По его словам, ранее состоялась встреча посредников с главой МИД Армении.
А.Азизов
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