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СНГ 30.10.2020 16:37

Лукашенко о закате своей политической карьеры: "Не дождетесь"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил сотрудников МВД, что в настоящее время не собирается уходить под давлением оппозиции, а в будущем, после своего ухода с президентской должности, он намерен помогать новому главе государства своими советами.

"Если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил... Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с коллективом МВД Белоруссии.

Его цитирует госагентство БелТА.

В ответ на рассуждения о закате его политической карьеры Лукашенко заявил: "Да не дождетесь!" При этом он, однако, вновь подчеркнул, что не будет "посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло".

Президент напомнил, что в истории Белоруссии были ситуации и посложнее.

"У нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - отметил он.

Сравнивая ситуацию тогда и сейчас, Лукашенко заметил, что "разница нынешнего момента с тем только в том, что есть бешеная внешняя поддержка". И если раньше извне "только толчок давали", то сейчас "кормят, кормят, кормят этих". "Устроили нам цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она растянулась", - сказал он.

Лукашенко отметил, что ситуацию осложнил и коронавирус, когда Беларусь взяла "особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается". Но страну за это "долбали со всех сторон".

В такой обстановке, признал президент, возможно, были упущены отдельные аспекты развития общественно-политической ситуации. "Мы были отвлечены на это и упустили. А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы. Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает", - подчеркнул он.

Лукашенко подчеркнул, что "политика - это не только президент". "Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли", - подчеркнул президент.

И даже на пенсии, уточнил Лукашенко, "мы еще послужим этому государству и народу". "И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика", - сказал он.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста в белорусских городах против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации обычно происходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ПЛАНЫ


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