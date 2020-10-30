Землетрясение разрушило шесть жилых зданий в Турции

Минимум шесть жилых зданий разрушены в результате сильного землетрясения у западного побережья Турции, сообщает газета агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое МВД.
"В результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий", - говорится в сообщении агентства в твиттере.
Отмечается, что землетрясение почувствовали и в других городах, в частности, в Стамбуле.
О жертвах не сообщается.
Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в 11.51 по времени UTC (15.51) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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