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Регион 30.10.2020 16:44

Землетрясение разрушило шесть жилых зданий в Турции

Минимум шесть жилых зданий разрушены в результате сильного землетрясения у западного побережья Турции, сообщает газета агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое МВД.

"В результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий", - говорится в сообщении агентства в твиттере.

Отмечается, что землетрясение почувствовали и в других городах, в частности, в Стамбуле.

О жертвах не сообщается.

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в 11.51 по времени UTC (15.51) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, РАЗРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]