ЦБ Азербайджана планирует 2 ноября на депозитном аукционе привлечь 200 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 2 ноября 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 2 ноября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 26 октября - ЦБА привлек 100 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 26 октября установлен 6,01%-6,49%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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