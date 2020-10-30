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Регион 30.10.2020 17:01

Землетрясение повредило до 20 жилых домов в Измире

До 20 жилых зданий получили повреждения в результате сильного землетрясения у западного побережья Турции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу муниципалитета Измира Тунча Сойера.

"В результате землетрясения пострадали до 20 жилых построек", - пишет "Аналолу" со ссылкой на Сойера. При этом не уточняется, насколько сильно пострадали здания.

Ранее МВД Турции сообщило, что по первым данным в Измире от подземных толчков обрушились шесть жилых домов.

Отмечается, что землетрясение чувствовалось и в Стамбуле. В социальных сетях появились видео улиц в прибрежных городах Турции, затопленных после землетрясения. СМИ называют это "маленьким цунами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие согражданам, пострадавшим в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в 11.51 по времени UTC (15.51) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Землетрясение разрушило шесть жилых зданий в Турции

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]