Землетрясение повредило до 20 жилых домов в Измире

До 20 жилых зданий получили повреждения в результате сильного землетрясения у западного побережья Турции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу муниципалитета Измира Тунча Сойера.

"В результате землетрясения пострадали до 20 жилых построек", - пишет "Аналолу" со ссылкой на Сойера. При этом не уточняется, насколько сильно пострадали здания.

Ранее МВД Турции сообщило, что по первым данным в Измире от подземных толчков обрушились шесть жилых домов.

Отмечается, что землетрясение чувствовалось и в Стамбуле. В социальных сетях появились видео улиц в прибрежных городах Турции, затопленных после землетрясения. СМИ называют это "маленьким цунами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие согражданам, пострадавшим в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в 11.51 по времени UTC (15.51) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.