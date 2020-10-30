Лидерство в Азербайджане на страховом рынке по итогам III квартала сохранили компании из PASHA Holding

Страховая компания "PASHA Heyat Sigorta" в январе-сентябре 2020 года собрала наибольший объем премий среди страховщиков в Азербайджане, отмечается в данных Центрального банка (ЦБА).
Согласно данным регулятора, премии PASHA Heyat Sigorta в отчетном периоде составили 194,018 млн манатов или 33,4% всех сборов страховщиков за январь-сентябрь 2020 года.
Компания соответственно заняла первое место в сегменте страхования жизни. Второе место по объему премий в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (31,2 млн манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (11,904 млн манатов). Сборы страховой компания Xalq Heyat Sigorta в отчетный период составили 2,173 млн манатов.
В сегменте страхования иного чем жизнь лидерство, по-прежнему, осталось за СК PASHA Sigorta, чьи сборы по итогам трех кварталов составили 134,766 млн манатов или 23,2% от общей суммы собранных сектором премий.
В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в сегменте, не связанном со страхованием жизни, по итогам отчетного периода также вошли: "Азерсыгорта" (44,362 млн манатов), Meqa Sigorta (25,658 млн манатов), Qala Sigorta (24,632 млн манатов) и Xalq Sigorta (21,781 млн манатов).
В целом, на эти 9 компаний пришлось 490,496 млн манатов или 84,3% всех премий страховщиков за отчетный период.
Среди страховых компаний в январе-сентябре наибольший объем выплат также произвела СК "PASHA Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 153,374 млн манатов или 49,8% всех выплат страховщиков за отчетный период.
СК PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования жизни. Второе место по объему возмещений в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (30,627 млн манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (1,939 млн манатов). СК Xalq Heyat Sigorta в отчетный период не осуществляла страховых выплат.
СК PASHA Sigorta, в свою очередь, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования иное, чем жизнь (52,894 млн манатов). В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: Xalq Sigorta (12,448 млн манатов), Ateshgah (11,354 млн манатов), "Азерсыгорта" (10,327 млн манатов) и AtaSigorta (6,625 млн манатов).
В целом, эти 8 компаний выплатили 279,588 млн манатов или 90,8% всех выплат страховщиков за отчетный период.
В целом, страховые компании PASHA Sigorta и PASHA Heyat Sigorta в январе-сентябре 2020 года собрали 56,5% всех премий по рынку, удельный вес компаний в выплатах составил 67%.
На конец сентября 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имела 21 страховая компания.
А.Мамедов
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