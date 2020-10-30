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СНГ 30.10.2020 19:03

Пять терактов предотвращено в ЦФО за год - Патрушев

За год в Центральном федеральном округе России предотвратили 5 терактов, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей", - заявил Патрушев на совещании с руководством ЦФО.

По его словам, в первом полугодии 2020 года в ЦФО выявили более 16 тыс. нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, к ответственности привлечено порядка 6 тыс. человек.

"В связи этим прошу руководителей регионов во взаимодействии с правоохранительными органами не только принять меры к устранению выявленных нарушений, но и усилить контроль за соблюдением правообладателями мест массового пребывания людей требований к антитеррористической защищенности этих объектов", - сказал Патрушев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]