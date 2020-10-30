Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в странах Балтии третий день превышает 1100 человек

В Литве за сутки подтверждено 735 новых случаев COVID-19, в Латвии зарегистрировано еще 284 случая заражения, в Эстонии зафиксирован 101 новый случай коронавируса.
Всего в странах Балтии за сутки выявлено 1 120 новых случаев COVID-19, что оказалось выше среднего показателя за всю неделю. В понедельник в странах Балтии было зарегистрировано 862 новых случая заражения, во вторник - 583, в среду - 1 152, в четверг - 1 283.
В Литве за сутки зафиксировано 735 новых случаев коронавируса, еще семь человек скончались - это крупнейший прирост жертв коронавируса с начала пандемии, сообщил Минздрав республики агентству BNS в пятницу. По иным причинам скончались еще два зараженных. С начала пандемии в Литве COVID-19 заразились 13 тыс. 823 человека, скончались от коронавируса 157 человек, по иным причинам умерли 57 зараженных.
Число новых случаев COVID-19, выявленных в пятницу в Литве, оказалось чуть выше среднего за всю неделю. Накануне в Литве был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших - 950 случаев, 28 октября сообщалось о 776 случаях заражения, 27 октября - о 410, 26 октября было выявлено 766 заболевших.
В Латвии за сутки выявлено 284 новых случая COVID-19, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. Общее число заболевших коронавирусом в республике выросло до 5 679. Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в республике, общее число жертв достигло 69.
Число новых случаев заражения, выявленных в Латвии в пятницу, оказалось выше среднего показателя за неделю. В четверг и в среду в республике регистрировали по 251 новому случаю заражения, во вторник в Латвии зафиксировали 136 новых случаев COVID-19, в понедельник - 79.
В Эстонии за сутки был подтвержден 101 новый случай коронавируса, сообщил департамент здоровья республики. Общее число зараженных в республике выросло до 4 771. С начала пандемии от COVID-19 скончались 73 человека.
Число новых случаев заражения, выявленных в Эстонии в пятницу, превысило средний показатель за неделю. Накануне сообщалось о 82 заболевших COVID-19 в республике, 29 октября выявили 125 случаев, что является максимальным показателем с начала апреля, 27 октября было зафиксировано 37 заболевших, 26 октября - 17.
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