У посольства Франции в Москве проходит несогласованная акция

Группа мусульман в пятницу вышла на несанкционированную акцию к посольству Франции в Москве с критикой высказываний президента республики Эммануэля Макрона об исламе и свободе слова.

По сообщению очевидцев, в настоящий момент задержаны пять участников несанкционированной акции. Возле здания диппредставительства дежурят сотрудники правоохранительных органов.

В четверг группа мусульман уже выходила к французскому посольству в Москве на несанкционированную акцию против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале "Шарли Эбдо" (Charlie Hebdo) и заявлений президента Франции.

Акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов. Тогда несколько оставшихся у посольства мусульман вставали по очереди в одиночные пикеты. Никто из собравшихся не был задержан.

Отношения Франции с мусульманскими общинами и странами обострились после заявлений президента Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и публикации карикатур в журнале "Шарли эбдо".