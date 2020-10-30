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СНГ 30.10.2020 17:54

У посольства Франции в Москве проходит несогласованная акция

Группа мусульман в пятницу вышла на несанкционированную акцию к посольству Франции в Москве с критикой высказываний президента республики Эммануэля Макрона об исламе и свободе слова.

По сообщению очевидцев, в настоящий момент задержаны пять участников несанкционированной акции. Возле здания диппредставительства дежурят сотрудники правоохранительных органов.

В четверг группа мусульман уже выходила к французскому посольству в Москве на несанкционированную акцию против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале "Шарли Эбдо" (Charlie Hebdo) и заявлений президента Франции.

Акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов. Тогда несколько оставшихся у посольства мусульман вставали по очереди в одиночные пикеты. Никто из собравшихся не был задержан.

Отношения Франции с мусульманскими общинами и странами обострились после заявлений президента Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и публикации карикатур в журнале "Шарли эбдо".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]