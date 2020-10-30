Землетрясение привело к гибели четырех человек в Турции, 120 получили ранения

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о четырех погибших и 120 раненых в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно первоначальной информации, четыре наших гражданина погибли, еще 120 получили ранения", - цитирует сообщение властей агентство "Анадолу".