В США впервые с начала пандемии за сутки выявили более 90 тыс. заражений COVID-19

В США продолжают фиксировать рекордные суточные показатели случаев коронавируса COVID-19 - за четверг выявлено 90 тыс. 456 инфицированных, сообщает в пятницу телеканал NBC News.

По данным телеканала, это почти на 10 тыс. случаев больше, чем за среду.

Таким образом, впервые с начала пандемии COVID-19 суточный прирост заражений в США превысил 90 тыс.

Кроме того, зарегистрировано 982 летальных исхода.

В четверг телеканал CNN сообщил, что рабочая группа Белого дома по коронавирусу COVID-19 предупреждает о непрерывном и широкомасштабном распространении инфекции в западной части США и призывает к ужесточению мер по борьбе с пандемией.

"Мы продолжаем наблюдать постоянное, широкомасштабное распространение (коронавируса - ИФ) на Среднем Западе США, Верхнем Среднем Западе и Западе. Это требует введения действенных мер по контролю как бессимптомного, так и симптомного распространения", - говорится в заявлении рабочей группы, опубликованном ранее телеканалом CNN.

Группа призвала штаты региона активизировать усилия следовать правилам - соблюдать социальную дистанцию, а также избегать столпотворения в общественных местах.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 30 октября 17:00 мск в США выявили свыше 9 млн заражений коронавирусом, более 234 тыс. инфицированных скончались.