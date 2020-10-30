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Дальнее зарубежье 30.10.2020 18:30

В США впервые с начала пандемии за сутки выявили более 90 тыс. заражений COVID-19

В США продолжают фиксировать рекордные суточные показатели случаев коронавируса COVID-19 - за четверг выявлено 90 тыс. 456 инфицированных, сообщает в пятницу телеканал NBC News.

По данным телеканала, это почти на 10 тыс. случаев больше, чем за среду.

Таким образом, впервые с начала пандемии COVID-19 суточный прирост заражений в США превысил 90 тыс.

Кроме того, зарегистрировано 982 летальных исхода.

В четверг телеканал CNN сообщил, что рабочая группа Белого дома по коронавирусу COVID-19 предупреждает о непрерывном и широкомасштабном распространении инфекции в западной части США и призывает к ужесточению мер по борьбе с пандемией.

"Мы продолжаем наблюдать постоянное, широкомасштабное распространение (коронавируса - ИФ) на Среднем Западе США, Верхнем Среднем Западе и Западе. Это требует введения действенных мер по контролю как бессимптомного, так и симптомного распространения", - говорится в заявлении рабочей группы, опубликованном ранее телеканалом CNN.

Группа призвала штаты региона активизировать усилия следовать правилам - соблюдать социальную дистанцию, а также избегать столпотворения в общественных местах.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 30 октября 17:00 мск в США выявили свыше 9 млн заражений коронавирусом, более 234 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]