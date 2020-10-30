В США впервые с начала пандемии за сутки выявили более 90 тыс. заражений COVID-19

В США продолжают фиксировать рекордные суточные показатели случаев коронавируса COVID-19 - за четверг выявлено 90 тыс. 456 инфицированных, сообщает в пятницу телеканал NBC News.
По данным телеканала, это почти на 10 тыс. случаев больше, чем за среду.
Таким образом, впервые с начала пандемии COVID-19 суточный прирост заражений в США превысил 90 тыс.
Кроме того, зарегистрировано 982 летальных исхода.
В четверг телеканал CNN сообщил, что рабочая группа Белого дома по коронавирусу COVID-19 предупреждает о непрерывном и широкомасштабном распространении инфекции в западной части США и призывает к ужесточению мер по борьбе с пандемией.
"Мы продолжаем наблюдать постоянное, широкомасштабное распространение (коронавируса - ИФ) на Среднем Западе США, Верхнем Среднем Западе и Западе. Это требует введения действенных мер по контролю как бессимптомного, так и симптомного распространения", - говорится в заявлении рабочей группы, опубликованном ранее телеканалом CNN.
Группа призвала штаты региона активизировать усилия следовать правилам - соблюдать социальную дистанцию, а также избегать столпотворения в общественных местах.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 30 октября 17:00 мск в США выявили свыше 9 млн заражений коронавирусом, более 234 тыс. инфицированных скончались.
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