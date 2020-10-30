Турция и Греция пообещали помочь друг другу после землетрясения в Измире

Главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас в телефонном разговоре выразили взаимную поддержку и пообещали помочь друг другу после землетрясения в Измире.

"Министр иностранных дел Греции Дендиас позвонил министру Чавушоглу, чтобы пожелать ему всего наилучшего. Оба министра подчеркнули, что готовы помочь друг другу в случае необходимости", - говорится в сообщении МИД Турции.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 11:51 по времени UTC (14:51 мск) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Турция и Греция находятся в традиционно сложных отношениях. В последние месяцы ситуация осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.