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Дальнее зарубежье 30.10.2020 20:07

Турция и Греция пообещали помочь друг другу после землетрясения в Измире

Главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас в телефонном разговоре выразили взаимную поддержку и пообещали помочь друг другу после землетрясения в Измире.

"Министр иностранных дел Греции Дендиас позвонил министру Чавушоглу, чтобы пожелать ему всего наилучшего. Оба министра подчеркнули, что готовы помочь друг другу в случае необходимости", - говорится в сообщении МИД Турции.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 11:51 по времени UTC (14:51 мск) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Турция и Греция находятся в традиционно сложных отношениях. В последние месяцы ситуация осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, МИД, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]