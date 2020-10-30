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ТЭК 30.10.2020 19:09

Нефть вновь перешла к снижению, завершает неделю максимальным спадом с апреля, Brent - $37,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе торгов в пятницу, при этом недельное падение цен может стать максимальным с апреля, отмечает Trading Economics.

Нефть также может продемонстрировать снижение по итогам второго месяца подряд. При этом октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 в пятницу составляет $37,43 за баррель, что на $0,22 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Более активно торгуемый январский контракт теряет в цене $0,55 (1,44%), торгуясь около $37,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $35,50 за баррель, что на $0,67 (1,85%) ниже уровня предыдущей сессии.

За неделю WTI может потерять более 10%, что станет самым существенным падением с середины апреля. Падение фьючерса за месяц также может превысить 10% и стать максимальным с марта, пишет Dow Jones.

Нефтяной рынок находится под давлением на фоне растущих опасений по поводу восстановления спроса в связи с продолжающимся ростом числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, который вынудил ряд стран ввести повторные ограничения.

"Сейчас в центре внимания COVID-19 и его последствия для спроса на нефть", - сказал аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

"Уже понятно, что Европу накрыла вторая волна пандемии коронавируса, и восстановление спроса на нефть не будет таким, как ожидал рынок. Очевидно, что потребление в Европе сократится", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

"Поскольку показатели со стороны спроса до сих пор выглядят слабыми, единственное, что может сейчас поддержать цены, это ответ со стороны предложения. Рынок хочет услышать от лидеров ОПЕК+ Саудовской Аравии и России, что альянс пересмотрит запланированное увеличение квот на добычу", - заявила S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

Также Давление на рынок продолжает оказывать рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса, отмечают эксперты.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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