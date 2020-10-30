Шестеро человек погибли, более 200 ранены в результате землетрясения в Турции - власти

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о шести погибших и 202 раненых в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно полученной информации, погибли шесть человек, 202 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются еще в 12 зданиях города.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.