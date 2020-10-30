ВС Армении обстреляли Тертерский район – помощник президента Азербайджана

ВС Армении подвергли ракетному обстрелу село Алескерли Тертерского района Азербайджана, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Армения пустила ракету по селу Алескерли Тертерского района. К счастью ракета не взорвалась", - написал Гаджиев в твиттере.

А. Мамедов