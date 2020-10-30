Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

29.10 $/bbl   WTI 36.17 -1.22 Brent 37.65 -1.47

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 30.10.2020 20:45

Президент Алиев соболезнует Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджеп Тайип Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения в городе Измир.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в Измире. В этот трудный час готовы оказать любую необходимую помощь. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АЛИЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Алиев признателен Эрдогану за поддержку Азербайджана по Карабаху Турция никоим образом не привлечена в конфликт в Карабахе - Алиев Алиев: Турция – главный союзник Азербайджана Армения в горах и лесах Нагорного Карабаха создала лагеря для подготовки курдских боевиков, Азербайджан намерен уничтожить их всех в ходе военной операции – Алиев Турция де-юре или де-факто должна участвовать в урегулировании в Карабахе, Москва и Анкара активно ведут консультации по этому вопросу - президент Азербайджана Турция играет стабилизирующую роль в регионе - президент Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]