Президент Алиев соболезнует Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджеп Тайип Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения в городе Измир.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в Измире. В этот трудный час готовы оказать любую необходимую помощь. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

А. Мамедов