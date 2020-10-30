Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в Измире - Кремль

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением в Турции, повлекшем человеческие жертвы.
"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - передает текст соболезнования пресс-служба Кремля.
Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о шести погибших и 202 раненых в результате землетрясения в районе Измира.
"Согласно полученной информации, погибли шесть человек, 202 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются еще в 12 зданиях города.
30 октября в 11.51 по Гринвичу (14.51 мск) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.
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