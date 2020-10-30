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Регион 30.10.2020 22:19

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в Измире - Кремль

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением в Турции, повлекшем человеческие жертвы.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - передает текст соболезнования пресс-служба Кремля.

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о шести погибших и 202 раненых в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно полученной информации, погибли шесть человек, 202 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются еще в 12 зданиях города.

30 октября в 11.51 по Гринвичу (14.51 мск) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]