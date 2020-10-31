Италия обновила суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более 31 тыс. случаев

Италии за минувшие сутки вновь выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 - 31 084, сообщают в пятницу западные СМИ.

Предыдущий рекорд заболеваемости коронавирусом был установлен накануне - 26 831.

Минздрав Италии в пятницу сообщил, что за сутки в стране зафиксированы 199 летальных исходов, связанных с COVID-19. Накануне скончались 217 человек.

По данным газеты "Коррьере делла сера", итальянские медики обеспокоены темпами распространения коронавируса и не исключают, что в стране может потребоваться ввести режим самоизоляции. Наибольше опасения вызывает ситуация в пяти областях - Ломбардии, Кампании, Лигурии, Лацио и Валле-д`Аосте.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии диагностировали 647 674 случаев заражения коронавируса. 38 321 инфицированный скончался, а 283 567 человек выздоровели.