Италия обновила суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более 31 тыс. случаев

Италии за минувшие сутки вновь выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 - 31 084, сообщают в пятницу западные СМИ.
Предыдущий рекорд заболеваемости коронавирусом был установлен накануне - 26 831.
Минздрав Италии в пятницу сообщил, что за сутки в стране зафиксированы 199 летальных исходов, связанных с COVID-19. Накануне скончались 217 человек.
По данным газеты "Коррьере делла сера", итальянские медики обеспокоены темпами распространения коронавируса и не исключают, что в стране может потребоваться ввести режим самоизоляции. Наибольше опасения вызывает ситуация в пяти областях - Ломбардии, Кампании, Лигурии, Лацио и Валле-д`Аосте.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии диагностировали 647 674 случаев заражения коронавируса. 38 321 инфицированный скончался, а 283 567 человек выздоровели.
ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий - Минобороны
Баку и Ереван в течение недели передадут МККК список военнопленных для возможного обмена - МГ ОБСЕ
СБ ООН может вернуться к рассмотрению вопроса Карабаха, если ситуация ухудшится - Небензя
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
Petrobras в III кв. сократила убыток с $9,7 млрд до $236 млн
Половина рабочих мест в туризме находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19 - WTTC
В ЕС полагают, что ВОЗ должна иметь больше полномочий для расследования причин пандемий
Президент Алиев соболезнует Эрдогану в связи с землетрясением в Турции
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение