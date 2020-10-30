Постпреды стран ЕС могут 4 ноября согласовать санкции по Белоруссии, включая Лукашенко

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе может согласовать в среду ограничительные меры в отношении Белоруссии, в том числе касающиеся президента Александр Лукашенко, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС дадут в среду "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз (в ЕС - ИФ) для Лукашенко и 14 других белорусов", - написал Йозвяк в пятницу в твиттере.
Он также отметил, что официальное утверждение этих санкций Советом ЕС должно состояться 6 ноября.
Повестка дня Coreper на 4 ноября пока не опубликована.
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