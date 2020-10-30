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СНГ 30.10.2020 22:10

Постпреды стран ЕС могут 4 ноября согласовать санкции по Белоруссии, включая Лукашенко

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе может согласовать в среду ограничительные меры в отношении Белоруссии, в том числе касающиеся президента Александр Лукашенко, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дадут в среду "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз (в ЕС - ИФ) для Лукашенко и 14 других белорусов", - написал Йозвяк в пятницу в твиттере.

Он также отметил, что официальное утверждение этих санкций Советом ЕС должно состояться 6 ноября.

Повестка дня Coreper на 4 ноября пока не опубликована.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]