Ереван отказался принимать тело 84-летнего армянина, заявляют в Баку

Ереван отказался принимать тело 84-летнего армянина Миши Мелкумяна для передачи родственникам, сообщает Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.
"Несмотря на получение предварительного согласия и проведение всех организационных мероприятий в связи с передачей тела 84-летнего Миши Мелкумяна по линии Международного комитета красного креста (МККК), Армения вновь проявила неуважение к международному гуманитарному праву и отказалась принять тело для передачи его родственников. Попытки Еревана представить Мелкумяна как заложника является частью лживой кампании Армении для прикрытия собстивенных бесчеловечных действий", - отмечает комиссия.
Как сообщалось, азербайджанские военные обнаружили Мелкумяна в тяжелом состоянии, брошенного без воды и еды соотечественниками при уходе из поселка Гадрут.
"Мелкумян, страдающий от хронической ишемии сердца, почечной недостаточности, пневмонии, пролежней и других тяжелых заболеваний был госпитализирован. Тяжесть состояния его была подтверждена врачами-экспертами (МККК). Несмотря на принятые меры, Мелкумян скончался ночью 30 октября, эпикриз в связи с его болезнями был представлен в МККК", - отмечает комиссия.
Как сообщалось, 29 октября Азербайджан в одностороннем порядке передал Армении тела 30 армянских военных. Армянской стороне также была передана 85-летняя Евгения Бабаян и планировалось передать и 84-летнего Мишу Мелкумяна. Однако, Армения в последний момент отказалась принимать его.
Н.Аббасова
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