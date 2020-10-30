Подразделения азербайджанской армии уничтожили один зенитно-ракетный комплекс "Оса" ВС Армении в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В пятницу, примерно в 20:25, подразделениями ВС Азербайджана был уничтожен принадлежащий ВС Армении один ЗРК "Оса" на Агдамском направлении фронта", -сообщает оборонное ведомство.

Минобороны также приводит видеокадры уничтожения указанной военной техники: https://youtu.be/p9r1Cw_LZ9g

Н.Аббасова