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Карабахский конфликт 30.10.2020 22:46

ЕС направил еще 400 тыс. евро на помощь мирным жителям в зоне карабахского конфликта

Европейский союз выделил дополнительно 400 тыс. евро в виде гуманитарной помощи на самые насущные нужды гражданского населения, пострадавшего от конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.

"ЕС призывает немедленно прекратить боевые действия, которые уже унесли жизни мирных жителей. Мы крайне обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации с учетом приближающейся зимы и обострения пандемии коронавируса", - заявил в пятницу комиссар ЕС по управлению кризисами Янез Ленарчич.

Экстренная помощь ЕС направлена Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Благодаря этому финансированию Красный Крест Армении и Красный Полумесяц Азербайджана доставят продуктовые наборы, одеяла, предметы гигиены и другие срочно необходимые вещи людям, которые были вынуждены бежать от боевых действий.

С конца сентября, когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, ЕС оказал чрезвычайную гуманитарная помощь гражданскому населению этой территории на общую сумму 900 тыс. евро.

Гуманитарная помощь ЕС предоставляется исключительно на основе потребностей, без дискриминации и в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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