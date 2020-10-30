ЕС направил еще 400 тыс. евро на помощь мирным жителям в зоне карабахского конфликта

Европейский союз выделил дополнительно 400 тыс. евро в виде гуманитарной помощи на самые насущные нужды гражданского населения, пострадавшего от конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.
"ЕС призывает немедленно прекратить боевые действия, которые уже унесли жизни мирных жителей. Мы крайне обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации с учетом приближающейся зимы и обострения пандемии коронавируса", - заявил в пятницу комиссар ЕС по управлению кризисами Янез Ленарчич.
Экстренная помощь ЕС направлена Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Благодаря этому финансированию Красный Крест Армении и Красный Полумесяц Азербайджана доставят продуктовые наборы, одеяла, предметы гигиены и другие срочно необходимые вещи людям, которые были вынуждены бежать от боевых действий.
С конца сентября, когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, ЕС оказал чрезвычайную гуманитарная помощь гражданскому населению этой территории на общую сумму 900 тыс. евро.
Гуманитарная помощь ЕС предоставляется исключительно на основе потребностей, без дискриминации и в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
Petrobras в III кв. сократила убыток с $9,7 млрд до $236 млн
Половина рабочих мест в туризме находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19 - WTTC
В ЕС полагают, что ВОЗ должна иметь больше полномочий для расследования причин пандемий
Президент Алиев соболезнует Эрдогану в связи с землетрясением в Турции
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Италия обновила суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более 31 тыс. случаев
В результате землетрясения в Турции погибли 12 человек, более 600 получили травмы - экстренные службы
Ни одно государство ЕС не может закупить вакцину у третьих стран без процедуры разрешения - Еврокомиссия
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение