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Дальнее зарубежье 31.10.2020 01:45

Администрация Трампа в борьбе с COVID-19 потерпела фиаско, считают демократы

Демократы раскритиковали действия администрации Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса, назвав их одной из худших неудач руководства в американской истории, сообщает в пятницу издание The Hill.

"Этот вирус - глобальное бедствие, но он стал для США фиаско, которое привело к смерти большего числа людей, чем в любой другой стране", - приводит издание выдержки из отчета, подготовленного Демократической партией.

"Решение президента Трампа ввести общественность в заблуждение относительно серьезности кризиса, его неспособность прислушаться к мнению ученых, как следует защитить американцев, его отказ от реализации скоординированного национального плана, чтобы остановить распространение коронавируса - все это привело к катастрофическим результатам: более 227 тыс. американцев скончались, более 8,8 млн американцев были инфицированы, а опасный вирус продолжает бесконтрольно распространяться спустя девять месяцев после того, как он достиг границ нашей страны", - добавляют демократы.

В документе подчеркивается, что администрация США "не смогла осуществить национальный план по тестированию, отслеживанию контактов, мерам общественного здравоохранения и средствам защиты".

Демократы указали и на то, что по состоянию на сентябрь 9 млн американцев все еще ждали получения выплат $1,2 тыс., о которых Конгресс объявил полгода назад.

"Действия администрации в этот экономический кризис принесли пользу более крупным компаниям и богатым американцам, оставив позади многие неблагополучные сообщества и борющейся за существование малый бизнес", - говорится в докладе.

С начала пандемии коронавируса в США COVID-19 подтвердился более чем у 9,2 млн человек. 234,5 тыс., американцев умерли от последствий заражения, почти 6 млн. полностью выздоровели.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]