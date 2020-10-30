Жертвами землетрясения в Турции стали 12 человек, более 500 получили травмы - власти

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил о 12 погибших и 522 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.
"При землетрясении в Измире погибли 12, пострадали 522 человека ", - цитирует агентство "Анадолу" заявление министра.
Ранее сообщалось, что 30 октября в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.
Это землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, там под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека, есть пострадавшие.
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