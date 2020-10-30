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СНГ 30.10.2020 23:15

Додон считает возможным решение проблемы Приднестровья в ближайшие четыре года

Приднестровская проблема может решиться в ближайшие четыре года, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Я считаю, что в следующие четыре года эта проблема может быть решена. Для этого, прежде всего, должна быть благоприятная геополитическая конъюнктура. Должен быть баланс интересов основных мировых игроков. Выборы пройдут, и в Молдове, и в США, и в других странах. Я думаю, что может сложиться ситуация, когда они захотят показать, что могут договориться. И это может случиться именно здесь, в решении приднестровской проблемы. Мы должны быть к этому готовы", - сказал Додон в пятницу на телеканале "РТР-Молдова".

По его словам, "для решения приднестровской проблемы реинтеграции Молдавии должны захотеть не только мы, но и остальные важные игроки в процессе приднестровского урегулирования".

"Если наши партнеры на Востоке и на Западе - Россия, Европейский союз, США захотят доказать историю успеха и сотрудничать в этом вопросе, то приднестровское урегулирование вполне может стать такой историей", - считает Додон.

Он подчеркнул, что считает возможным возникновение такой ситуации. "Я остаюсь оптимистом, такая ситуация может возникнуть", - отметил президент.

По его мнению, уместны сравнения с 2019 годом, когда произошла смена власти и, при поддержке США, России и Евросоюза, был отстранен от власти олигарх Владимир Плахотнюк.

"Тогда сложились все звезды. И президент проявил стойкость и характер, и внешняя поддержка была. Не исключаю, что вновь могут сложиться благоприятные условия, чтобы решить эту проблему. Главное - чтобы было желание и согласие всех партнеров двигаться вперед", - сказал президент.

По его словам, речь не идет о решении проблемы Приднестровья на основании проекта концепции федерализации Молдавии, которая была обнародована в 2013 году и до сих опубликованого на сайте Партии социалистов.

"Я разрабатывал тот документ от имени политической партии. Сейчас нужен другой документ. Основные тезисы у нас есть, разработаны специалистами в администрации президента. Пройдут выборы, и мы начнем активно работать в этом направлении, будем обсуждать", - заявил Додон.

Президентские выборы в Молдавии пройдут 1 ноября.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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