Саррадж передумал уходить в оставку с поста премьера Ливии

Премьер-министр Ливии Файез Саррадж в пятницу отозвал решение об отставке, сообщает агентство "Анадолу".

"Я объявляю об отзыве отставки, которую наметил на конец октября в ответ на призывы парламентариев, госсовета, миссии ООН и дружественных стран избежать политического вакуума", - цитируют СМИ заявление Сарраджа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Саррадж планирует покинуть пост премьер-министра страны.

"Четыре официальных лица заявили, что Саррадж и его помощники обсуждали планы (ухода с поста - ИФ) с ливийскими и иностранными партнерами. Ожидается, что он сделает заявление до конца этой недели", - процитировало агентство два источника среди официальных лиц.

В Ливии на протяжении уже длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.