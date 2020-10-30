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Дальнее зарубежье 30.10.2020 23:17

Саррадж передумал уходить в оставку с поста премьера Ливии

Премьер-министр Ливии Файез Саррадж в пятницу отозвал решение об отставке, сообщает агентство "Анадолу".

"Я объявляю об отзыве отставки, которую наметил на конец октября в ответ на призывы парламентариев, госсовета, миссии ООН и дружественных стран избежать политического вакуума", - цитируют СМИ заявление Сарраджа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Саррадж планирует покинуть пост премьер-министра страны.

"Четыре официальных лица заявили, что Саррадж и его помощники обсуждали планы (ухода с поста - ИФ) с ливийскими и иностранными партнерами. Ожидается, что он сделает заявление до конца этой недели", - процитировало агентство два источника среди официальных лиц.

В Ливии на протяжении уже длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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Тэги: ЛИВИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]