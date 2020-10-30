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Регион 30.10.2020 23:43

В результате землетрясения в Турции погибли 12 человек, более 600 получили травмы - экстренные службы

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 12 погибших и 607 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно полученной информации, погибли 12 человек, 607 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что 30 октября в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]