Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве продлилась больше шести часов

В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по вопросу карабахского урегулирования.

"Встреча завершилась", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Встреча министров продлилась более шести часов.

Каких-либо подробностей встречи Нагдалян не привела.

До этого главы МИД встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.