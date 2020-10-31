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Карабахский конфликт 31.10.2020 07:40

Баку и Ереван в течение недели передадут МККК список военнопленных для возможного обмена - МГ ОБСЕ

Армения и Азербайджан в течение недели обменяются списками военнопленных и телами погибших в зоне карабахского конфликта, заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

"На встрече в Женеве главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов достигли договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом. Стороны будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами погибших, предоставив Международному комитету Красного креста (МККК - ИФ) и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия. В течение одной недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена", - говорится заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Согласно сообщению, стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов верификации прекращения огня в соответствии с совместным заявлением, принятым в Москве 10 октября.

"Стороны провели открытый и предметный обмен мнениями, направленный на прояснение их переговорных позиций по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября (субстантивные переговоры на основе базовых принципов урегулирования с целью скорейшего достижения мирного урегулирования - ИФ). Сопредседатели продолжат интенсивную работу со сторонами для поиска мирного урегулирования конфликта", - отмечается в заявлении.

Сопредседатели вновь призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях, в соответствии с совместным заявлением, принятым в Москве 10 октября.

Заявление принято по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президента МККК Петера Маурера.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННОПЛЕННЫЕ


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