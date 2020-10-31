Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции в Москве из-за возможных провокаций.

"Хотел бы предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране - от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации", - написал Кадыров в телеграме.

В столице уже несколько дней проходят акции мусульман у посольства Франции. В пятницу несколько ее участников были задержаны.

Отношения Франции с мусульманскими общинами и странами обострились после заявлений президента Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и публикации карикатур в журнале "Шарли эбдо".