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СНГ 31.10.2020 08:41

Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции в Москве из-за возможных провокаций.

"Хотел бы предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране - от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации", - написал Кадыров в телеграме.

В столице уже несколько дней проходят акции мусульман у посольства Франции. В пятницу несколько ее участников были задержаны.

Отношения Франции с мусульманскими общинами и странами обострились после заявлений президента Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и публикации карикатур в журнале "Шарли эбдо".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, ФРАНЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО, КАДЫРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]