Бельгия вновь ужесточила антикоронавирусные меры, но не ввела полного локдауна

Необходимыми мерами "последнего шанса" назвал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые он объявил в пятницу вечером.
"После углубленных консультаций с учеными, комитет по согласованию решил приступить к более строгому режиму изоляции по правилам, действующим на всей территории нашей страны", - заявил глава бельгийского правительства на пресс-конференции в Брюсселе после многочасового совещания руководителей федеральных и региональных властей, входящих в комитет.
"Эти правила будут применяться в течение полутора месяцев. Они вступят в силу в полночь с воскресенья на понедельник. Я отдаю себе отчет в том, что речь идет об особенно жестких, болезненных мерах. Но они являются результатом долгих размышлений и основываются на фактах и цифрах. Это меры последнего шанса. Это меры, необходимые для того, чтобы уменьшить имеющиеся у нас цифры", - продолжил Де Кроо.
По его словам, остается только одно решение: "Это решение заключается в максимальном ограничении физических контактов между нами. Мы должны сбить этот стремительный рост цифр, который наблюдаем, так быстро и столь радикально, насколько это возможно".
Не объявляя полного локдауна, бельгийский премьер перечислил ряд мер, значительно более строгих по отношению к действовавшим до сих пор.
Отменяется правило приглашения четырех гостей. Все семьи имеют теперь право на единственный контакт из числа близких людей, которые могут прийти в дом. И это, при некоторых исключениях, должен быть один и тот же человек.
Границы страны не закрываются, однако поездки за рубеж "горячо не рекомендуются". Перемещения бельгийцев в собственной стране не ограничиваются.
Комендантский час остается тот же, что объявлен 23 октября, - с полуночи до 5 часов утра во Фландрии и с 22:00 до 6 часов утра в Валлонии и Брюсселе.
Дистанционная работа объявляется обязательной везде, где она возможна. Там, где ее применить нельзя, предписывается использование масок и вентиляция рабочих помещений.
Все нежизненно важные торговые точки закрываются, но могут торговать "на вынос" и с доставкой на дом. Результатам этих мер будет дана оценка 1 декабря. Продовольственные магазины остаются открытыми. "Нет никаких причин запасаться продуктами", - предупредил Де Кроо.
Салоны красоты, парикмахерские вновь закроются. И это касается всех профессий с непосредственным человеческим контактом, кроме медицинских.
Школьные каникулы "Дня всех святых" продлеваются до 15 ноября. 16 ноября в классы вернутся только ученики начальных школ. Учащиеся средних школ 50% занятий будут проводить на "удаленке". Высшие учебные заведения продолжат работу только в дистанционном формате до 1 декабря с исключениями для студентов первых курсов и для практических занятий.
Коллективные мероприятия как внутри помещений, так под открытым небом запрещены. Бассейны, рестораны, кафе и бары будут закрыты, в том числе в отелях, которые остаются открытыми.
В похоронах смогут принимать участие не более 15 человек. Проведение поминок запрещено. С понедельника запрещаются религиозные службы.
В Бельгии с 20 по 26 октября ежедневно фиксировалось в среднем 15316 новых случаев заражений COVID-19, что означает увеличение на 38% по отношению к предыдущему семидневному периоду.
Премьер сообщил, что к середине ноября с коронавирусом будут госпитализированы около 10 тыс. человек, в том числе 2800 - в отделениях реанимации с разной степенью тяжести заболевания.
"И в настоящее время мы не видим более благоприятного развития", - констатировал Де Кроо.
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