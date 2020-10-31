Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

Великобритания в соответствии с программой проведения профилактических прививок среди населения ограничит этой зимой экспорт вакцин против гриппа, пишет в пятницу The Guardian.
"Эта мера защитит наши планы по предоставлению 30 млн доз прививок против гриппа в преддверии этой зимы", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Он подчеркнул, что на данном этапе в Соединенном Королевстве достаточно необходимых для вакцинации препаратов.
Ранее в ряде стран в том числе и в Великобритании возникали опасения, что вторая волна коронавируса может совпасть с сезонным ростом заболеваемости гриппом.
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