Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

29.10 $/bbl   WTI 36.17 -1.22 Brent 37.65 -1.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.10.2020 10:04

Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

Великобритания в соответствии с программой проведения профилактических прививок среди населения ограничит этой зимой экспорт вакцин против гриппа, пишет в пятницу The Guardian.

"Эта мера защитит наши планы по предоставлению 30 млн доз прививок против гриппа в преддверии этой зимы", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Он подчеркнул, что на данном этапе в Соединенном Королевстве достаточно необходимых для вакцинации препаратов.

Ранее в ряде стран в том числе и в Великобритании возникали опасения, что вторая волна коронавируса может совпасть с сезонным ростом заболеваемости гриппом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГРИПП, ВАКЦИНЫ, ЭКСПОРТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]