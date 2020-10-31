ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий - Минобороны

ВС Армении утром в субботу вновь открыли огонь по населенным пунктам Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.

“31 октября в 06:00 армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде