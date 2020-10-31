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Карабахский конфликт 31.10.2020 08:00

ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий - Минобороны

ВС Армении утром в субботу вновь открыли огонь по населенным пунктам Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.

“31 октября в 06:00 армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]