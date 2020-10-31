ВС Азербайджана открыли ответный огонь по огневым точкам противника, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу Губадлы - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергает информацию армянских СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны о якобы ведении армией Азербайджана боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан .

"Подразделения азербайджанской армии открыли ответный огонь по огневым точкам противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию Губадлы с указанного направления. Заявляем, что и впредь будут приняты адекватные ответные меры против врага", - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде