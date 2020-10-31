Президент и премьер Грузии проголосовали на выборах в парламент страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на проходящих в субботу парламентских выборах и заявила журналистам, что отдала голос за демократическое развитие страны.

"Я хочу поздравить всех с начавшимися выборами, результаты которых будут весьма важными. Я отдала голос в свободной обстановке за демократическое развитие нашей страны. Сегодня все мы отдаем на выборах голоса, чтобы построить страну, о которой все мечтаем, и сегодня еще будет сделан еще один шаг в этом направлении", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что сегодняшние выборы проходят в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции, но, несмотря на это, призвала всех граждан прийти на выборы.

"Безопасность каждого избирателя защищена", - сказала Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария также проголосовал на выборах парламента страны, отметив, что отдал голос за будущее и демократические ценности.

"Предвыборная кампания удовлетворяла всем демократическим требованиям. Я отдал голос за демократические ценности, экономически сильное западное государство и людей, которые знают цену свободе", - подчеркнул он.

"Я отдал голос за государство, которое сегодня гораздо лучше, чем вчера и завтра будет еще лучше, чем сегодня. Я отдал голос за будущее и никто не верит в возвращение в прошлое", - сказал Гахария.

Председатель политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия также проголосовал в Тбилиси на проходящих парламентских выборах.

Неформальный лидер партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, активно участвовавший в предвыборной кампании основанной им партии, не раз в последние дни заявлял, что ЕНД обязательно победит на парламентских выборах, и что он готов возглавить новое правительство. Саакашвили призвал своих сторонников собраться вечером в субботу собраться на проспекте Руставели в Тбилиси и отпраздновать победу на парламентских выборах.

"Активность избирателей с утра очень высока и это означает, что люди хотят жить в лучшем государстве, и они не хотят жить в государстве олигарха Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ). Мы уверены в победе", - сказал Мелия журналистам.

Он пожелал успеха на выборах всем оппозиционным партиям, чтобы "сообща избавиться от правления Иванишвили".

В Грузии в субботу утром (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования.

Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе в субботу на брифинге заявила, что все избирательные участки были открыты вовремя.