Минобороны Азербайджана опровергает информацию об обстреле Ханкенди

Минобороны Азербайджана опровергает информацию армянских сми о якобы обстреле Ханкенди.

"Сообщение об обстреле азербайджанской армией Ханкенди является очередной дезинформацией. Информация о том, что подразделения азербайджанской армии с утра обстреляли Ханкенди ракетами и нанесли материальный ущерб мирному населению, являются чистой ложью и направлена на обострение ситуации. Мы заявляем, что наши подразделения наносят удары только по огневым точкам противника", - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде