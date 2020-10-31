Послы США и ЕС в Тбилиси надеются на проведение мирных и свободных парламентских выборов в Грузии

Посол США в Тбилиси Келли Дегнан выразила надежду на то, что парламентские выборы в Грузии пройдут без фактов насилия и запугивания.
"Главное, это спокойная атмосфера и свободный выбор для народа. Мы будем следить за процессом выборов, от посольства у нас 75 сотрудников, которые на различных избирательных участках наблюдают за избирательным процессом", - сказала Дегнан в субботу журналистам после встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Грузии Тамарой Жвания.
По мнению американского посла, в условиях пандемии ЦИК Грузии принял всяческие меры для того, чтобы процесс голосования проходил безопасно.
Она также отметила, что "важно, чтобы не было места насилию и запугиванию". "Мы, конечно же, будем следить за такими случаями", - сказала Дегнан.
В свою очередь, глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель выразил надежду, что избиратели в Грузии проголосуют без риска для здоровья, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.
"Надеемся увидеть, что как можно больше людей проголосуют без всякого риска, что связано с ковид-ситуацией и все пройдет безопасно", - сказал Харцель журналистам.
По его словам, от представительства ЕС за ходом выборов будут следить 70 наблюдателей в масштабах всей страны, которые соберут всеобъемлющую информацию.
Харцель подчеркнул, что наблюдатели от представительства ЕС работают на участках для того, чтобы помочь миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ) дать полную оценку. "Надеемся, что процесс голосования будет свободным и не будет запугивания, насилия. Это ответственность всех политических партий", - отметил посол ЕС.
В Грузии в субботу очередные парламентские выборы, которые проходят по новой избирательной системе.
120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 - по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - по мажоритарным округам.
Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Новшеством является положение, при котором победившая на выборах партия сможет сформировать правительство лишь при условии получения более 40% голосов избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии, в парламентских выборах в Грузии примут участие 50 субъектов - 48 политических партий и два избирательных блока. Правом голоса обладают 3 млн 526 тыс. 023 зарегистрированных ЦИК избирателей, включая 14 тыс. 170 за рубежом. На территории Грузии будут открыты 3 тыс. 657 избирательных участков. За пределами Грузии в 38 странах выборы пройдут на 52 избирательных участках.
ЦИК сообщает, что в Грузии специально созданы 127 избирательных участков, на которых голосование с помощью переносных урн будет проходить среди инфицированных коронавирусной инфекцией CODID-19 граждан, которые проходят лечение в стационарах, специальных гостиницах, на дому и находящихся в карантине. В голосовании на этих избирательных участках примут участие 10 тыс. 845 граждан.
В ЦИК отмечают, что голосование на избирательных участках в условиях пандемии CODID-19 будет проходить с учетом всех рекомендаций медиков.
За парламентскими выборами в Грузии будут наблюдать 48 международных (910 наблюдателей) и более 130 местных (около 47 тыс. наблюдателей) организаций.
Также одновременно с парламентскими выборами в Грузии в Аджарии 31 октября пройдут выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики.
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