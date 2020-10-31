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СНГ 31.10.2020 12:04

Российская компания поставит в Таджикистан мобильно-диагностические комплексы

Российская компания поставит в Таджикистан два мобильно-диагностических комплекса, сообщило в субботу Торговое представительство РФ в республике.

"В рамках предоставленного Таджикистану Евразийским Фондом стабилизации и развития гранта для финансирования проекта "Караван Здоровья", российская компания ООО "Фармагарант Рус" выиграла тендер на поставку, для нужд органов здравоохранения республики, двух мобильно-диагностических комплексов и вахтовых автобусов, состоящих из четырех модулей каждый, на борту которых установлено высокотехнологичное медицинское оборудование общей стоимостью 1,28 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущего года передовые российские компании фармацевтической и медицинской промышленности при поддержке Торгпредства принимают активное участие в обеспечении сферы здравоохранения Таджикистана высококачественными медикаментами и современным медицинским оборудованием, в том числе, в рамках программ международных доноров, направленных на борьбу с COVID-19 в республике.

По последним данным, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 10 тыс. 977.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, МЕДОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]