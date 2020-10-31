В Армении за сутки 2 тыс. 381 заражение коронавирусом, скончались 50 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 381 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 89 тыс. 813, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 398 инфицированных за сутки.

По данным центра, скончались еще 50 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 708. "Из них 1 тыс. 341 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 367 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 55 тыс. 317 человек (+1001 за сутки).

За сутки в стране проведено 4 тыс. 992 тестов на COVID-19.