В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 673 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 38 тыс. 936, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 696 новых больных за сутки.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 307 человек, за минувшие сутки скончались еще 22 человека с COVID-19.
В режиме карантина находятся 3 тыс. 1 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 136 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 245 человек. Выздоровели 22 тыс. 691 человек.
Глава администрации грузинского правительства Натия Мезвришвили в свою очередь сообщила на брифинге в субботу, что в Грузии на данном этапе в больницах проходят лечение 4 тысячи 136 инфицированных COVID-19 граждан.
По ее информации, по последним данным, всего на данном этапе активных случаев инфицирования 15 тыс. 912. "Тяжелых пациентов у нас 511, из которых на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 208", - сказала она.
Мезвришвили отметила, что часть зараженных лечатся на дому (более 9 тыс. 500 человек) и часть (более 2,2 тыс.) находятся в COVID-гостиницах.
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