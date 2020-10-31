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Регион 31.10.2020 11:25

В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 673 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 38 тыс. 936, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 696 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 307 человек, за минувшие сутки скончались еще 22 человека с COVID-19.

В режиме карантина находятся 3 тыс. 1 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 136 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 245 человек. Выздоровели 22 тыс. 691 человек.

Глава администрации грузинского правительства Натия Мезвришвили в свою очередь сообщила на брифинге в субботу, что в Грузии на данном этапе в больницах проходят лечение 4 тысячи 136 инфицированных COVID-19 граждан.

По ее информации, по последним данным, всего на данном этапе активных случаев инфицирования 15 тыс. 912. "Тяжелых пациентов у нас 511, из которых на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 208", - сказала она.

Мезвришвили отметила, что часть зараженных лечатся на дому (более 9 тыс. 500 человек) и часть (более 2,2 тыс.) находятся в COVID-гостиницах.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]