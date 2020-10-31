Информация об обстреле армией Азербайджана Шуши является очередной ложью противника - Минобороны

Минобороны Азербайджана опровергает очередную ложную информацию армянских сми о якобы обстреле Шуши.
"Распространенная армянскими СМИ информация о том, что подразделения Азербайджанской Армии якобы подвергли обстрелу Шушу, является очередной ложью противника и направлена на обострение ситуации. В очередной раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии наносят ответные удары только по огневым точкам противника", - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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