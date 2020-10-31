18,1 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 334 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 140 случаев, умерли за сутки 334 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 140 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 401 (24,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй день в РФ количество новых случаев коронавируса превышает 18 тыс. В минувшую пятницу был обновлен очередной антирекорд, и число новых выявлений составило 18 тыс. 283 новых случая.

Рост выявлений СOVID-19 в РФ был отмечен с начала сентября, когда количество случаев превысило пять тысяч. Но уже в октябре была превышена отметка в 10 тыс. новых случаев в сутки. Отметка в 17 тыс. была превышена 23 октября.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 952. Накануне их было 5 тыс. 268, в четверг - 4 тыс. 906 новых случаев COVID-19.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 618 тыс. 116 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество умерших за весь период составило 27 тыс. 990. Выписано за весь период 1 млн 215 тыс. 414 человек, в том числе 14 тыс. 854 были выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 374 тыс. 712.