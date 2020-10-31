Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

29.10 $/bbl   WTI 36.17 -1.22 Brent 37.65 -1.47

Погода в Баку

  ночь день

Регион 31.10.2020 12:03

Армения пока не обращалась за помощью в ОДКБ - пресс-секретарь

Ереван пока не обращался за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"На данный момент в секретариат ОДКБ от армянской стороны никаких обращений за помощью не поступало", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщили в субботу в МИД Армении.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

8 октября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация окажет военную помощь Армении в случае реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения.

"Два пороговых рубежа (следует) рассматривать. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого государства-члена ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу", - сказал тогда Зась.

"Второй такой случай - в случае агрессии, то есть военного нападения. Это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. В таких случаях запускается режим реагирования ОДКБ", - заявил тогда Зась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОДКБ


Похожие новости


Премьер Армении назвал ввод российских миротворцев в Карабах оптимальным решением конфликта Армения должна прекратить просить Россию о прямом военном участии в Карабахе - президент Азербайджана Причин для задействования потенциала ОДКБ в карабахском урегулировании пока нет - МИД РФ Лавров провел в Москве отдельные встречи с коллегами из Армении и Азербайджана по вопросу прекращения огня в Карабахе - МИД РФ Глава МИД Армении прибыл в Москву с рабочим визитом Лавров заявил главам МИД Армении и Азербайджана о необходимости строгого следования заявлению о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]