Армения пока не обращалась за помощью в ОДКБ - пресс-секретарь

Ереван пока не обращался за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"На данный момент в секретариат ОДКБ от армянской стороны никаких обращений за помощью не поступало", - сказал он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщили в субботу в МИД Армении.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.
8 октября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация окажет военную помощь Армении в случае реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения.
"Два пороговых рубежа (следует) рассматривать. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого государства-члена ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу", - сказал тогда Зась.
"Второй такой случай - в случае агрессии, то есть военного нападения. Это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. В таких случаях запускается режим реагирования ОДКБ", - заявил тогда Зась.
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