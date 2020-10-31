В Украине рекорд по заболевшим и выздоровевшим от COVID-19 за сутки: 8 752 и 3 902 соответственно

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 и выздоровевшим за сутки - 8 752 и 3 902 случая, скончались 155 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

30 октября было зафиксировано прежнее рекордное число - 8 312 новых случаев заболевания, 29 октября было 7342 заболевших, 28 октября -7474 новых больных, 27 октября - 6677 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 387 481 человек, 7 196 человек умерли от COVID-19, выздоровели 158 928.

По последним данным, на Украине COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), в Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Хмельницкой (497) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 9 328 подозрений на COVID-19.