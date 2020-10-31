В Украине рекорд по заболевшим и выздоровевшим от COVID-19 за сутки: 8 752 и 3 902 соответственно

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 и выздоровевшим за сутки - 8 752 и 3 902 случая, скончались 155 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
30 октября было зафиксировано прежнее рекордное число - 8 312 новых случаев заболевания, 29 октября было 7342 заболевших, 28 октября -7474 новых больных, 27 октября - 6677 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 387 481 человек, 7 196 человек умерли от COVID-19, выздоровели 158 928.
По последним данным, на Украине COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), в Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Хмельницкой (497) областях.
За минувшие сутки было зарегистрировано 9 328 подозрений на COVID-19.
В Баку считают недопустимым обстрелы из Армении позиций ВС Азербайджана
Эксперт исключает военное вмешательство России в конфликт в Карабахе
В Карабахе на стороне Армении воюют члены Рабочей партии Курдистана, переброшенные из Сирии и Ирака - помощник президента Азербайджана
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
Petrobras в III кв. сократила убыток с $9,7 млрд до $236 млн
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19, 12 человек скончались
В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса
Половина рабочих мест в туризме находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19 - WTTC
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение