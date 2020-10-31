Правозащитники провели в Алматы митинг с требованием политических реформ и освобождения политзаключенных

В Алматы на площади им.Валиханова у здания Академии наук Казахстана в субботу прошел митинг за политические реформы.

На площади собрались порядка 500 участников с флагами Казахстана и плакатами с требованием реформ и прекращения политических преследований, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

По итогам митинга участники приняли резолюцию, в которой потребовали освобождения политических заключенных, а также введения в стране смешанной избирательной системы, которая бы сделала возможным выдвижение беспартийных кандидатов.

"Ввести местные самоуправления, предоставить гражданам право выбирать акимов, на местном уровне выбирать судей, руководителей органов полиции. Обеспечить право на свободные, справедливые выборы, формирование представительных органов власти, отменить разрешительный характер регистрации партий, уведомительный принцип, сокращение порога членов, вернутся к смешанной избирательной системе выборов депутатов маслихатов и мажилиса", зачитал текст резолюции активист Галым Агелеуов.

Кроме этого, митингующие потребовали отменить поправки к законам, касающихся маслихатов, вступившие в силу 1 января 2020 года, а также вернуть в избирательный бюллетень графу "против всех". Вместе с этим, активисты считают необходимым публиковать итоги выборов в разрезе каждого избирательного участка.

Также активисты считают необходимым с 1 января 2021 года начать публичное декларирование о доходах и расходах всех государственных служащих и судей.

В целом митинг прошел спокойно, задержаний не было. Полицейские, стоявшие в оцеплении, изредка делали замечания людям, которые снимали защитные маски.

Небольшой переполох вызвало появление в толпе мужчины в парике и розовом платье, который выступил в защиту прав трансгендеров. Возмущенные участники назвали его провокатором, разбили ему нос и вытолкали из своих рядов.

Митинг, организованный правозащитниками Бахытжан Торегожиной и Галымом Агелеуовым, был согласован с городскими властями.