Французские полицейские задержали третьего человека по делу о теракте в Ницце

Следователи во Франции задержали третьего человека в рамках расследования теракта в церкви Ницце, сообщает в субботу телеканал БФМ-ТВ.
Речь идет о 33-летнем мужчине. Подробностей о нем не сообщается.
Ранее на этой неделе полицейские взяли под стражу 47-летнего человека, который, по их мнению, тоже может иметь отношение к нападению.
Наконец, третий фигурант дела - непосредственный исполнитель теракта - 21-летний тунисец. Он получил огнестрельное ранение при задержании и в настоящее время находится в больнице.
Нападение вооруженного ножом человека на прихожан церкви получило широкий резонанс во Франции и за ее пределами. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся актом исламистского терроризма.
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