Французские полицейские задержали третьего человека по делу о теракте в Ницце

Следователи во Франции задержали третьего человека в рамках расследования теракта в церкви Ницце, сообщает в субботу телеканал БФМ-ТВ.

Речь идет о 33-летнем мужчине. Подробностей о нем не сообщается.

Ранее на этой неделе полицейские взяли под стражу 47-летнего человека, который, по их мнению, тоже может иметь отношение к нападению.

Наконец, третий фигурант дела - непосредственный исполнитель теракта - 21-летний тунисец. Он получил огнестрельное ранение при задержании и в настоящее время находится в больнице.

Нападение вооруженного ножом человека на прихожан церкви получило широкий резонанс во Франции и за ее пределами. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся актом исламистского терроризма.